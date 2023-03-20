Психологи назвали три признака проблемного партнера в отношениях

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Психологи определили три признака, по которым партнер в отношениях может неосознанно стать проблемным. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщило издание Forbes.

Согласно утверждениям специалистов, подобные «красные флаги» могут разрушить отношения. Психологи дали рекомендации, как выявить эти проблемы и что сделать для их решения.

Одним из таких признаков может стать чрезмерная идеализация партнера. И хотя в самом явлении ничего критичного нет, оно может быть симптомом более глубоких проблем: отсутствия самоуважения и чувства собственного достоинства.

Чтобы избежать этого, психологи рекомендуют второй стороне отношений продемонстрировать взаимность чувств. Если партнер относится к связи так же, он будет готов показать жесты любви. Также специалисты советуют спросить кого-нибудь из окружения, чтобы получить свежий взгляд на возможные отношения со стороны.

Вторым признаком проблем в построении взаимной связи является стремление быть с человеком, который только недавно расстался со своим партнером. Чтобы понять, нужно ли строить с ним отношения, нужно обратить внимание на то, как часто предмет вашего интереса вспоминает о бывшей паре.

Если ответ утвердительный, то с большой вероятностью человек еще не отпустил прошлые отношения и не готов двигаться дальше. Еще одним тревожным признаком является смешанность сигналов от такого партнера. Он может сначала проявить сильный интерес, но затем так же сильно разочаровать.

Третьим признаком проблемного партнера является ожидание гарантии начала отношений из-за произошедшей интимной близости. Они не обязывают поднять взаимосвязь до уровня постоянного партнерства. Чтобы понять, готов ли человек к этому, психологи советуют найти признаки обоюдного интереса и четко выразить свое стремление к новому уровню отношений.

Кроме того, специалисты рекомендуют проводить с партнером больше времени вместе вне спальни. Это может быть досуг наедине или в больших компаниях: свидания в кафе, походы в кино и так далее.

Также необходимо обратить внимание на то, как партнеры взаимодействуют между собой, например, могут совместно решать поставленные задачи и работать в команде. Если обе стороны отношений достигают успеха в этой области, значит, в их связи есть нечто большее, чем только физическая составляющая, передает Forbes.

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