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Приметы и советы

Путин: Россия бесплатно поставит зерно странам Африки при остановке сделки

Евгений Силаев
В мире
Путин: Россия бесплатно поставит зерно странам Африки при остановке сделки
Фото: shutterstock

В случае непродления зерновой сделки Россия готова выполнять свои обязательства перед странами Африки бесплатно. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил президент РФ Владимир Путин

— Если мы все-таки примем решение не продлевать эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем поставить бесплатно, — заявил Путин во время пленарного заседания международной парламентской конференции «Россия — Африка в многополярном мире».

Глава государства подчеркнул, что Москва добросовестно исполняет свои обязательства. По его словам, объем поставок продуктов питания, топлива и удобрений составил почти 12 миллионов тонн, передает официальный сайт Кремля.

18 марта Россия решила продлить еще на 60 дней зерновую сделку, предполагающую вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Доктор экономических наук Алексей Зубец прокомментировал данное решение. Эксперт отметил, что главный бенефициар зерновой сделки — Турция.

О том, почему зерновая сделка не работает так, как должна, «Вечерней Москве» рассказал политолог Юрий Светов. По его мнению, ситуация с зерновой сделкой напоминает картину с Минскими соглашениями.

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