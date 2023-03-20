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Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится 24–25 марта

Полина Пашкина
Город
Расписание поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится 24–25 марта
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 21:00 24 марта до 5:00 25 марта. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Изменения в расписании связаны с реконструкцией инфраструктуры центрального участка МЦД-2. Так, движения не будет на участке от станции Гражданская до Площади трех вокзалов в обоих направлениях. Это необходимо для подготовки к запуску МЦД-4.

Кроме того, поезда будут следовать только до остановок Стрешнево, Красный балтиец и Курского вокзала. Интервалы движения на Курском и Рижском направлениях увеличатся до 20–30 минут.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» уточнили, что все работы проведут в вечерние и ночные часы во время наименьшего пассажиропотока.

До конца марта будут действовать изменения в расписании движения поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Часть электричек на участках Москва — Тверь, Москва — Конаково, которые совершают рейсы по выходным, будет отменена, еще у нескольких скорректируют график.

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