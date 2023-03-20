Депутат МГД Козлов: Благоустройство территорий поликлиник сделает их частью комфортной городской среды

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Благоустройство территорий столичных поликлиник сделает их частью комфортной и удобной для маломобильного населения городской среды. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов в понедельник, 20 марта.

По его словам, посетители поликлиник не должны испытывать трудности при обращении к врачам. Поэтому, по мнению депутата, необходимо привести в порядок прилегающую территорию.

Козлов подчеркнул, что в рамках масштабной реконструкции поликлиник рядом с медицинскими учреждениями планируется создать 280 зон отдыха. Там будут расположены навесы для размещения колясок и удобные дорожки, а территория вокруг будет озеленена.

— Работа по обновлению территорий поликлинического звена очень важна для того, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно, а в дальнейшем — и быстрее шли на поправку. Качественная городская среда действительно влияет на здоровье людей как прямым, так и косвенным образом, — цитирует Козлова агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичные поликлиники постепенно приводятся к единому стандарту. По его словам, городское руководство намерено создать свыше 280 зон отдыха на территориях московских поликлиник. При этом к каждому учреждению применяется индивидуальный подход.

Кроме того, в этом году в Москве завершится реализация крупнейших проектов в области здравоохранения, а в 124 поликлиниках подойдут к концу работы по реконструкции. Так, в работу столичных врачей внедряется система искусственного интеллекта, функционирующая на основе больших данных.