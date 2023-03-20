Собянин: Филиал поликлиники № 8 на проспекте Вернадского начал принимать пациентов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Обновленный филиал поликлиники № 8 на проспекте Вернадского принял первых пациентов. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в поликлинике работают врачи восьми специальностей. Речь идет о терапевтах, оториноларингологах, офтальмологах, хирургах, урологах, неврологах, кардиологах и эндокринологах. Ожидается, что медпомощь смогут получить около 40 тысяч пациентов.

В медицинском учреждении установлена современная техника. В частности, это аппараты УЗИ, рентген-аппараты, офтальмологическое оборудование и цифровой маммограф.

— Обновленное четырехэтажное здание рассчитано на прием 558 человек в смену. Для пациентов обустроены зоны комфортного ожидания, с мягкой мебелью и кулерами, для врачей и медсестер — уютные комнаты отдыха. Прилегающую территорию благоустроили, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне Собянин рассказал, что столичные поликлиники постепенно приводятся к единому стандарту. По его словам, городское руководство намерено создать свыше 280 зон отдыха на территориях московских поликлиник. При этом к каждому учреждению применяется индивидуальный подход.