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Президент Чехии Павел предрек перелом в ситуации на Украине в 2023 году

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Президент Чехии Павел предрек перелом в ситуации на Украине в 2023 году
Фото: flickr/nato

В 2023 году в ситуации на Украине должен произойти перелом. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил президент Чехии Петр Павел.

Стороны конфликта, по мнению бывшего главы Военного комитета НАТО, будут стремиться к улучшению позиций в переговорах. Украина может попробовать начать крупное наступление, но для этого ей нужны материальные, технические и человеческие ресурсы.

— Очевидно, что в этом году должен произойти некий перелом, — приводит слова Павела РИА Новости.

По мнению президента Чехии, в этом году возможностей для наступления Украины будет немного. Вероятнее всего, случится только одно.

Также Павел заявил, что с наступлением украинской армии лучше не затягивать. Президент Чехии убежден, что в связи с выборами в США в ноябре 2024 года политикам будет уже не до ситуации на Украине — они больше сфокусируются на внутренних проблемах страны в рамках предвыборных кампаний.

Политолог, военный волонтер Алексей Живов в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что на анонсируемое контрнаступление ВСУ сделана большая ставка.

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