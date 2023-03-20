Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Срок пребывания на территории России уменьшился для украинцев из ДНР и ЛНР

Полина Пашкина
Общество
Срок пребывания на территории России уменьшился для украинцев из ДНР и ЛНР
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Правительство отменило постановление 2018 года об увеличении срока пребывания в России украинцев из Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации в понедельник, 20 марта.

Отмененное постановление увеличивало срок пребывания украинцев из ДНР и ЛНР на территории России с 90 до 180 суток с даты въезда в страну. Новый документ ограничивает время до 90 дней.

Постановление вступило в силу со дня его размещения.

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал четыре договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. В рамках договоров в стране были образованы новые субъекты.

Выдачу паспортов в новых регионах России необходимо ускорить, чтобы люди не стояли в очереди месяцами, заявил Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии МВД. Президент РФ потребовал от руководителя ведомства Владимира Колокольцева исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

Украина ЛНР Россия ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте