Срок пребывания на территории России уменьшился для украинцев из ДНР и ЛНР

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Правительство отменило постановление 2018 года об увеличении срока пребывания в России украинцев из Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации в понедельник, 20 марта.

Отмененное постановление увеличивало срок пребывания украинцев из ДНР и ЛНР на территории России с 90 до 180 суток с даты въезда в страну. Новый документ ограничивает время до 90 дней.

Постановление вступило в силу со дня его размещения.

Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал четыре договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. В рамках договоров в стране были образованы новые субъекты.

Выдачу паспортов в новых регионах России необходимо ускорить, чтобы люди не стояли в очереди месяцами, заявил Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии МВД. Президент РФ потребовал от руководителя ведомства Владимира Колокольцева исправить ситуацию в кратчайшие сроки.