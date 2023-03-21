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Приметы и советы

На штат Флорида обрушилось нашествие питонов

Ирэна Колесова
В мире
На штат Флорида обрушилось нашествие питонов
Фото: Unsplash

Американский штат Флорида страдает от нашествия бирманских питонов, от которых практически невозможно избавиться, сообщил американский репортер Fox News Грег Венер. Данный вид рептилий еще 20 лет назад признали инвазивным: это значит, что распространение таких питонов угрожает биологическому многообразию.

— Растущая популяция бирманских питонов в Южной Флориде и в национальном парке Эверглейдс, а также множество неизвестных особей привели ученых к выводу, что искоренение инвазивных видов в южной части штата, скорее всего, невозможно, — отметил Венер.

По его словам, контролировать распространение бирманских питонов в США невозможно, и это уже становится одной из самых неразрешимых проблем с инвазивными видами на всей планете. Венер добавил, что самый крупный питон, найденный во Флориде, достигал в длину около пяти метров и весил 97 килограммов.

Минувшим летом многие жители Москвы зафиксировали нашествие богомолов в городе. К росту популяции богомолов привели климатические перемены — жаркая погода способствует их распространению.

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