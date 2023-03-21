Штрафы за скручивание пробега предложили ввести в России

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В России предложили ввести ответственность за корректировку показаний одометра в автомобилях. Инициатива принадлежит руководству ассоциации «Российские автомобильные дилеры», и за подобные нарушения ее авторы хотят ввести солидные штрафы.

Так, физических лиц за скручивание пробега хотят наказывать взысканием до 300 тысяч рублей, а юридических — до миллиона рублей, передают «Известия».

— В России услуга скручивания пробега распространена довольно широко, особенно в салонах по продаже подержанных машин и у так называемых перекупов. Увы, число таких случаев лишь растет со временем, — говорит юрист Юрий Капштык.

Опасность скрученного пробега состоит в том, что такая машина более изношена и постоянно требует дополнительных вложений. Покупатель не знает, что она не совсем ликвидна на рынке, — и потом внезапно сталкивается с дорогостоящим ремонтом.

Средняя стоимость запчастей увеличилась на 19,5 процента по сравнению с ценами марта прошлого года. Рост стоимости в основном затронул детали для иномарок. Например, дверь багажника автомобиля Nissan за последний год подорожала на 80 процентов.