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Марочко: ВСУ занимают дома под Артемовском, не эвакуируя мирных жителей

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Марочко: ВСУ занимают дома под Артемовском, не эвакуируя мирных жителей
Фото: gur.gov.ua

Украинские боевики занимают дома в пригородах Артемовска, не эвакуируя мирных жителей. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

— В населенных пунктах Григоровка, Богдановка и Калиновка отмечено прибытие подразделений вооруженных формирований Украины, которые расселяются в домах мирных граждан, — сказал он.

По словам военного эксперта, ВСУ занимают не только пустые дома, но и те, где проживают мирные жители, передает РИА Новости.

Недавно солдаты частной военной компании «Вагнер» начали «бешеный» штурм позиций ВСУ на юге Артемовска. Бойцы ЧВК начали наступление по улице Геологов и Корсунского при поддержке большого количества артиллерийских ударов.

Накануне советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил о попытке украинских войск войти в Артемовск из Часова Яра. Численность ВСУ в Артемовске в настоящее время составляет около 10 тысяч бойцов.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с ним и выяснила, какими он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.

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