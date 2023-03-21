Си Цзиньпин: Курс на стратегическое сотрудничество с Россией остается неизменным

Фото: Администрация президента РФ

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал укрепление и развитие отношений с Москвой стратегическим выбором Пекина. Об этом во вторник, 21 марта, сообщается на сайте китайского МИД.

— Две страны, будучи крупнейшими соседями и партнерами по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию, рассматривают друг друга как приоритет в своей дипломатии и внешней политике. Китай всегда проводит независимую внешнюю политику. Укрепление и развитие отношений с Россией — стратегический выбор Китая, — сказал Си Цзиньпин.

Председатель КНР отметил, что курс двух стран на укрепление стратегического сотрудничества остается неизменным. Си Цзиньпин добавил, что Россия и Китай способствуют демократизации международных отношений и поддерживают многополярность мира. По его словам, Москве и Пекину необходимо быть опорой и стабильностью всего мира, говорится в заявлении.

Напомним, что официальные переговоры президента России Владимира Путина с Си Цзиньпином состоятся днем 21 марта. Встреча пройдет в два раунда, после которых Путин и Си Цзиньпин подпишут ряд документов и выступят с заявлениями для журналистов. Затем состоится государственный обед.

Накануне состоялись неформальные переговоры между лидерами двух стран. Беседа на высшем уровне длилась 4,5 часа. Путин и Си Цзиньпин обсудили двустороннее сотрудничество и мирный план КНР по урегулированию украинского кризиса.