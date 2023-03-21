Лихачева возглавила Пушкинский музей вместо Лошак

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Новым директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина назначена Елизавета Лихачева, возглавлявшая музей архитектуры имени Щусева. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

— Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина возглавила искусствовед Елизавета Лихачева. Соответствующий приказ 21 марта подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, — говорится в сообщении.

Лошак ушла с должности по собственному желанию, цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне стало известно, что Лошак оставила должность, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Контракт Лошак истекал 2 апреля. Информация о возможном досрочном уходе с поста стала появляться 19 марта.

Первые сообщения об уходе Лошак с должности появились через несколько дней после ухода Зельфиры Трегуловой с поста директора Третьяковской галереи. Тогда утверждалось, что решение директора ГМИИ связано с личными обстоятельствами. Однако тогда в пресс-службе музея слухи были опровергнуты. Сама Лошак также не подтвердила подобную информацию и заявила, что планирует оставаться на должности как минимум до истечения срока контракта.