Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лихачева возглавила Пушкинский музей вместо Лошак

Араз Салехов
Общество
Лихачева возглавила Пушкинский музей вместо Лошак
Фото: YouTube-канал Телеканал Культура (скриншот)

Новым директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина назначена Елизавета Лихачева, возглавлявшая музей архитектуры имени Щусева. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

— Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина возглавила искусствовед Елизавета Лихачева. Соответствующий приказ 21 марта подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, — говорится в сообщении.

Лошак ушла с должности по собственному желанию, цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне стало известно, что Лошак оставила должность, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Контракт Лошак истекал 2 апреля. Информация о возможном досрочном уходе с поста стала появляться 19 марта.

Первые сообщения об уходе Лошак с должности появились через несколько дней после ухода Зельфиры Трегуловой с поста директора Третьяковской галереи. Тогда утверждалось, что решение директора ГМИИ связано с личными обстоятельствами. Однако тогда в пресс-службе музея слухи были опровергнуты. Сама Лошак также не подтвердила подобную информацию и заявила, что планирует оставаться на должности как минимум до истечения срока контракта.

Россия Музеи Назначения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Пост — время радости

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Армен Мурадян
Армен Мурадян

Крым. Время московское: девять лет назад полуостров вошел в состав России

Екатерина Потапенко
Екатерина Потапенко

Память хранят старинные дубы: что посмотреть и куда сходить в районе Северный

Все мнения
О проекте