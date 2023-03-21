«Цинизм или шизофрения»: в Крыму прокомментировали интернет-мемы на сбитых в Джанкое дронах

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Нарисованные на ударных беспилотниках ВСУ интернет-мемы говорят о психических патологиях украинских военных, атакующих полуостров. Об этом во вторник, 21 марта, считает советник главы Крыма Олег Крючков.

— Цинизм или шизофрения. Бить по жилым домам и рисовать мемы. В техникумовских общежитиях были дети. Явное (использование — прим. «ВМ») наркотиков или психические патологии, — сказал он.

По его словам, беспилотники были начинены шрапнелью и взрывчаткой, а на фюзеляже были нарисованы интернет-мемы, сообщает РИА Новости.

Глава администрации города Игорь Ивин рассказал, что в городе Джанкое после атаки украинских беспилотников ввели режим ЧС муниципального уровня. Кроме того, за счет резервного фонда будет выплачена компенсация.

Накануне советник главы Крыма заявил, что беспилотники со взрывчаткой и шрапнелью целились в гражданские объекты Джанкоя. Сработала система ПВО, один человек получил ранения. Ему оказали помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. При этом чиновник опроверг слухи о повреждении железной дороги в результате инцидента.