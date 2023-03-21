Двое полицейских пострадали, разнимая драку служебной собаки с котом в Подмосковье

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Подмосковье двое полицейских пострадали, пока разнимали служебную собаку и дворового кота. Об этом стало известно во вторник, 21 марта.

Инцидент произошел в городе Дмитров. Недалеко от отделения полиции на служебную собаку, которая сопровождала двух сотрудников, напал уличный кот. Между животными завязалась драка, которую правоохранители попытались разнять.

В результате сержанты получили раны кистей. При этом животные не пострадали, сообщил Telegram-канал Baza.

Еще одна служебная собака помогла таможенникам в аэропорту Шереметьево обнаружить наркотики в багаже пассажира, прилетевшего из Индии. Мужчина вез гашиш в закрытых консервных банках, обложенных снаружи специями и благовониями.