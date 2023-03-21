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Мишустин поблагодарил Си Цзиньпина за внимание к развитию дружбы с Россией

Лейла Алиева
В мире
Мишустин поблагодарил Си Цзиньпина за внимание к развитию дружбы с Россией
Фото: Пресс-служба Госдумы

Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за большое внимание, которое тот уделяет развитию благоприятных отношений между двумя государствами.

— Прежде всего хотел бы поздравить вас с переизбранием председателем Китайской Народной Республики. И сердечно поблагодарить за большое личное внимание, которое вы уделяете развитию дружбы и партнерства России и Китая, — сказал Мишустин.

Российский премьер также обратил внимание на то, что Си Цзиньпин после переизбрания первым делом отправился в Россию, что является показателем особого характера российско-китайских отношений, передает официальный сайт правительства России.

Утром 21 марта глава Китая приехал в Дом правительства на переговоры с премьер-министром России.

Официальные переговоры президента России Владимира Путина с Си Цзиньпином состоятся днем 21 марта. Встреча пройдет в два раунда, после которых Путин и Си Цзиньпин подпишут ряд документов и выступят с заявлениями для журналистов. Затем состоится государственный обед.

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