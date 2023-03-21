Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

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В России за неделю заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла на 11,7 процента. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

— В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 48,5 процента. Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии лидирующими остаются РС-вирусы и риновирусы, — говорится в сообщении.

Кроме того, на территории страны сохраняется активность коронавируса. За последнюю неделю заболеваемость выросла на 3,8 процента. В большинстве преобладает геновариант «омикрон»-штамма, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в том, что в 2023 году пандемия коронавируса завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с инфекцией будет отменен. По его словам, сейчас мир находится в более выгодном положении, нежели когда-либо во время пандемии.

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, когда стоит ожидать окончания эпидемического сезона.