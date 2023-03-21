Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Никита Худяков
Общество
Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В России за неделю заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла на 11,7 процента. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

— В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 48,5 процента. Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии лидирующими остаются РС-вирусы и риновирусы, — говорится в сообщении.

Кроме того, на территории страны сохраняется активность коронавируса. За последнюю неделю заболеваемость выросла на 3,8 процента. В большинстве преобладает геновариант «омикрон»-штамма, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в том, что в 2023 году пандемия коронавируса завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с инфекцией будет отменен. По его словам, сейчас мир находится в более выгодном положении, нежели когда-либо во время пандемии.

Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, когда стоит ожидать окончания эпидемического сезона.

Роспотребнадзор Здравоохранение Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте