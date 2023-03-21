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Певец Стас Пьеха попал в больницу из-за коронавируса

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Певец Стас Пьеха попал в больницу из-за коронавируса
Фото: Из личного архива Стаса Пьехи

Российского певца Стаса Пьеху госпитализировали из-за коронавируса. Об этом артист сообщил на своей странице в социальных сетях во вторник, 21 марта.

— Вот такие весенние новости. Никто не умирает, но корону тоже никто не отменял. Лечимся, все окей. Двигаемся дальше. Всем добра и прекрасной весны! — сказал он и показал, как лежит под капельницей.

При этом артист не уточнил, лечит он последствия перенесенной в прошлом году болезни или снова заразился коронавирусом.

До этого в медицинское учреждение попал известный российский телеведущий и ученый Николай Дроздов. Тогда специалисты диагностировали у него многочисленные переломы ребер. Позже зоолог раскрыл подробности своей госпитализации. Он отметил, что его лечат очень хорошие и профессиональные врачи, а больница находится недалеко от его дома.

7 февраля стало известно, что Дроздова выписали из больницы, а все полученные трещины и переломы у него заросли. Дочь Дроздова Елена отметила, что вся семья будет помогать ему теперь в реабилитации.

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