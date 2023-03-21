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Приметы и советы

Невролог Воронцов пояснил, что такое апоплексический удар

Ирина Игнатенко
Общество
Невролог Воронцов пояснил, что такое апоплексический удар
Фото: Pixabay

О том, что такое апоплексический удар, рассказал врач-невролог Максим Воронцов.

Эксперт пояснил, что апоплексический удар — это устаревшее название геморрагического инсульта, или внутримозгового кровоизлияния. Такое происходит на фоне разрыва патологических измененных стенок церебральных сосудов. Подобная патология является очень распространенной. Она очень опасна, смертность составляет 40–70 процентов.

Чаще всего апоплексический удар случается у гипертоников или на фоне атеросклероза сосудов мозга, заболеваний крови, образований в мозге. Для профилактики подобного состояния стоит нормализовать давление, отказаться от курения, сбросить лишний вес, передает aif.ru.

В свою очередь невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что дневная сонливость может указывать на проблемы со здоровьем, например, нарушения обмена веществ либо сбоя в эндокринной системе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

С головной болью хотя бы раз в жизни сталкивался каждый человек. О причинах ее возникновения, мерах профилактики и способах лечения «Вечерней Москве» рассказал врач — остеопат-невролог Александр Евдокимов.

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