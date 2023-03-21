Невролог Воронцов пояснил, что такое апоплексический удар

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О том, что такое апоплексический удар, рассказал врач-невролог Максим Воронцов.

Эксперт пояснил, что апоплексический удар — это устаревшее название геморрагического инсульта, или внутримозгового кровоизлияния. Такое происходит на фоне разрыва патологических измененных стенок церебральных сосудов. Подобная патология является очень распространенной. Она очень опасна, смертность составляет 40–70 процентов.

Чаще всего апоплексический удар случается у гипертоников или на фоне атеросклероза сосудов мозга, заболеваний крови, образований в мозге. Для профилактики подобного состояния стоит нормализовать давление, отказаться от курения, сбросить лишний вес, передает aif.ru.

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