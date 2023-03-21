Наркокурьера задержали с крупной партией в подмосковном лесу

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Московская область, Ленинский городской округ, деревня Суханово Карта всех событий

В подмосковном лесу полицейские задержали наркокурьера, у которого с собой было почти 500 граммов мефедрона. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова во вторник, 21 марта.

По ее словам, инцидент произошел недалеко от деревни Суханово Ленинского городского округа. Мужчина, выходя из леса, увидел правоохранителей и попытался скрыться, спрятавшись на автомойке. Вскоре беглеца задержали.

В помещении сотрудники МВД нашли пластиковый пакет с неизвестным порошком. Позже экспертиза показала, что в упаковке находился мефедрон, масса которого составила 490 граммов.

Стражи правопорядка изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что пакет на автомойку принес именно задержанный 32-летний ранее судимый житель Подольска. Сам подозреваемый пояснил, что купил крупную партию наркотиков для того, чтобы продать их через систему тайников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Фигуранта заключили под стражу.

Другую крупную партию наркотиков обнаружили сотрудники Шереметьевской таможни. Пассажир, прибывший из Индии, попытался провезти через границу восемь закрытых консервных банок с гашишем.