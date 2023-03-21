Премьер-министр Японии Кисида прибыл в Киев

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в украинскую столицу Киев. Об этом во вторник, 21 марта, сообщило агентство Kyodo.

Японский политик прибыл на поезде из Польши. Как выяснилось, Кисиду на железнодорожном вокзале в Киеве встречала, в частности, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

Как сообщает издание, в ближайшее время премьер Японии проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Утром 21 марта сообщалось, что Кисида посетит Украину. К слову, японский политик в ходе встречи с главой Украины подтвердит стремление Токио по поддержанию международного порядка, основанного на букве закона.

13 марта издание Wall Street Journal сообщило, что после визита в Россию председатель КНР Си Цзиньпин хочет провести онлайн-встречу с Зеленским. В случае, если беседа состоится, она станет первым разговором лидеров Украины и Китая с февраля прошлого года.

В понедельник, 20 марта, между президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином прошли неформальные переговоры. Беседа на высшем уровне длилась 4,5 часа. Главы государств обсудили двустороннее сотрудничество и мирный план КНР по урегулированию украинского кризиса.