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В ближайшие полгода может решиться исход конфликта на Украине. Об этом во вторник, 21 марта, сообщает издание Bild со ссылкой на одного из руководителей НАТО.

По словам чиновника, поставленная Западом техника и оружие будут использованы в мае, чтобы вытеснить Россию с востока и юга Украины. Он отметил, что партнеры Киева предоставляют логистику, знания и материалы для успешного контрнаступления.

По данным источника, украинская сторона готовится к весеннему или летнему наступлению, целью которого будет являться прорыв сухопутного моста в Крыму, передает «Газета.ru».

20 марта стало известно, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 350 миллионов долларов. В нее будут входить в том числе боеприпасы для РЗСО HIMARS и для БМП Bradley, артиллерийские снаряды, противорадиолокационные ракеты HARM и другое вооружение.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с ним и выяснила, какими он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.