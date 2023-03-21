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Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в центре Москвы

Лейла Алиева
Город
Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в центре Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, Москворецкая набережная Карта всех событий

На двух набережных в центре столицы установили противопаводковые барьеры. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— На время пропуска весеннего паводка на причале «Зарядье» на Москворецкой набережной и причале «Международная выставка» на Краснопресненской набережной установлены пластиковые водоналивные барьеры, — рассказал он.

Подобные конструкции в городе используют уже не в первый раз, благодаря им можно предотвратить подтопление причалов при резком повышении уровня воды. Барьеры представляют собой отдельные пластиковые блоки, произведенные из полиэтилена низкого давления.

На столичных набережных также начались работы по подготовке к открытию навигации. В рамках проведения работ специалисты очистят сооружения от снега и наледи, проведут пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, а также обновят сходы к воде и прогулочные тротуары. Всего планируется привести в порядок 78 городских набережных.

Петр Бирюков Москва-река Москва
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