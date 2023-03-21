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Приметы и советы

Преступника, находившегося в международном розыске, задержали в хостеле у Москвы-реки

Степан Жирнов
Происшествия
Преступника, находившегося в международном розыске, задержали в хостеле у Москвы-реки
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва
Москва, Павелецкая набережная Карта всех событий

В столичном хостеле задержали преступника, который находился в международном розыске. Об этом стало известно во вторник, 21 марта.

Известно, что 38-летний гражданин Таджикистана разыскивается на родине за организацию преступного сообщества. В марте 2023 года он сбежал от правосудия в Россию и после этого был объявлен в международный розыск.

В столице мужчина скрывался в хостеле на Павелецкой набережной. Вечером в понедельник, 20 марта, в общежитие прибыли сотрудники полиции и задержали преступника. По данным РЕН ТВ, мужчину заключили под стражу.

Другого преступника задержали контролеры столичного метро. Дело в том, что злоумышленник, находившийся в федеральном розыске, попытался пройти на станцию, не оплатив проезд.

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