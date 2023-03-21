Си Цзиньпин прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом стало известно во вторник, 21 марта.

Встреча пройдет в Большом Кремлевском дворце в закрытом режиме. От российской стороны в переговорах примут участие заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, глава МИД Сергей Лавров, а также помощники президента России Максим Орешкин и Юрий Ушаков.

Кроме того, в переговорах поучаствуют чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Игорь Моргулов, министр обороны Сергей Шойгу, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, а также директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и глава Роскосмоса Юрий Борисов, передает официальный сайт Кремля.

Утром 21 марта глава Китая приехал в Дом правительства на переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Накануне состоялись неформальные переговоры между лидерами двух стран. Беседа на высшем уровне длилась 4,5 часа. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили двустороннее сотрудничество и мирный план Китая по урегулированию украинского кризиса.

Предложенный Китаем мирный план урегулирования ситуации на Украине не влияет на отношение стран Запада к украинскому кризису. Однако участие в этом обсуждении — важный политический инструмент для КНР. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.