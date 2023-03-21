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Bild: Контрнаступление ВСУ может начаться в Луганской и Запорожской областях

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Bild: Контрнаступление ВСУ может начаться в Луганской и Запорожской областях
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут в мае начать контрнаступление, основными направлениями которого станут Луганская и Запорожская области. Об этом во вторник, 21 марта, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источник.

Уточняется, что данную информацию раскрыл высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса. Собеседник газеты заявил, что предположения России о контрнаступлении ВСУ в Луганской и Запорожской областях справедливы.

Целью продвижения украинских войск станет «разрушение сухопутного пути в Крым», передает РБК со ссылкой на Bild.

О планах Киева начать весной «серьезное наступление» заявлял глава украинской разведки Кирилл Буданов. При этом он называл март месяцем, в который будут вестись наиболее ожесточенные бои.

Политолог, военный волонтер Алексей Живов в беседе с «Вечерней Москвой» предположил вероятные направления, по которым собираются наступать ВСУ. По мнению эксперта, Запад делает «большую ставку» на атаку Киева и ждет от нее результат, как при наступлении на Харьковском направлении в августе — сентябре 2022 года.

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