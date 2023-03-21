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«Любая война заканчивается миром»: Шойгу высказался о сроках завершения СВО

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Любая война заканчивается миром»: Шойгу высказался о сроках завершения СВО
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу отказался отвечать на вопрос о сроках завершения специальной военной операции на Украине.

— Любая война заканчивается миром, — сказал глава оборонного ведомства.

Однако Шойгу не стал давать прогнозов о сроках окончания СВО и о том, как скоро на это можно рассчитывать, передает ТАСС.

Министр обороны также прокомментировал заявления о поставках Вооруженным силам Украины снарядов с обедненным ураном от Великобритании. По словам Шойгу, российская сторона в долгу не останется, ей «есть, чем ответить».

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о вхождении украинского конфликта в решающую фазу, во время которой армия России уничтожит логистику ВСУ.

Он уточнил, что у украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и все остальное, поэтому президент Украины Владимир Зеленский «выпрашивает оружие». О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Украина Сергей Шойгу Спецоперации Россия Минобороны
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