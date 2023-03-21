Пентагон: Беспилотник MQ-9 Reaper остался на дне Черного моря

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Американский беспилотник MQ-9 Reaper не был поднят со дна Черного моря. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

— Как я упоминал раньше, по нашим оценкам, MQ-9, когда он разбился, ушел очень глубоко и не был поднят, — заявил Райдер, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, сейчас нет возможности подтвердить версию СМИ, согласно которой БПЛА подняли со дна Черного моря.

14 марта европейское командование ВС США сообщило, что российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем.

Несмотря на недавнее крушение беспилотника, США планируют продолжить полеты над Черным морем и считают «незаконными» любые ограничения со стороны России, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, имеют ли право Штаты летать над Черным морем и зачем им это.