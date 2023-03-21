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Россия и Китай заявили о поддержке присоединения Африканского союза к G20

Полина Пашкина
В мире
Россия и Китай заявили о поддержке присоединения Африканского союза к G20
Фото: edu.gov.ru

Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подготовили во вторник, 21 марта, совместное заявление о поддержке присоединения Африканского союза к «Группе двадцати» (G20).

Согласно тексту обращения глав России и Китая, стороны намереваются продолжить укрепление координации в рамках G20.

— Стороны поддерживают присоединение Африканского союза к «Группе двадцати», — сообщается в тексте совместного заявления на сайте Кремля.

Также в обращении отмечается, что Россия и Китай настроены совершенствовать систему глобального экономического управления на справедливой и рациональной основе. Улучшение отражения структуры мировой экономики наделит большим правом голоса государства с формирующимися рынками и развивающиеся страны.

По итогам российско-китайских переговоров в Кремле во вторник, 21 марта, были подписаны совместные заявления о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года и 14 договоров о развитии отношений обеих сторон.

Официальная встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина состоялась в Кремле 21 марта. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».

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