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Президент Чехии: Европа пересматривает свое отношение к Китаю

Ирэна Колесова
В мире
Президент Чехии: Европа пересматривает свое отношение к Китаю
Фото: flickr/nato

Отношение к Китаю со стороны европейских стран проходит ревизию и пересматривается, заявил президент Чехии Петр Павел. Чешский лидер отметил во вторник, 21 марта, что интерес к политике КНР во всем мире сейчас очень высок.

— Всех немецких политиков интересовало наше отношение к КНР. Это дано тем, что всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене. Для немецкой стороны также важное значение имеет экономическая политика КНР, — сказал Павел.

Президент Чехии сейчас находится с официальным визитом в Германии. Петр Павел отметил, что Прага и Берлин широко обсуждают позицию Китая по украинскому кризису. Чешский лидер добавил, что Европа должна сформировать единую политику в отношении Пекина, а также по помощи Украине, которую нужно продолжать, передает РИА Новости.

Петр Павел считает, что в 2023 году в ситуации на Украине должен произойти перелом. По его мнению, обе стороны будут стремиться к переговорам. Киев может попробовать начать наступление, но для этого ему понадобятся материальные и человеческие ресурсы, уверен Павел.

Чехия Китай Германия Европа
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