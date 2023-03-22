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Председатель КНР Си Цзиньпин покинул Россию

Лейла Алиева
Общество
Председатель КНР Си Цзиньпин покинул Россию
Фото: shutterstock

Председатель КНР Си Цзиньпин завершил трехдневный визит в Россию и в среду, 22 марта, вместе с китайской делегацией вылетел из аэропорта Внуково.

Главу Китая провожал почетный караул, исполнивший гимн КНР и РФ. Делегация вылетела в Китай на двух самолетах.

Официальная встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина состоялась в Кремле 21 марта. По итогам российско-китайских переговоров были подписаны совместные заявления о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года и 14 договоров о развитии отношений обеих сторон. О главных итогах встречи лидеров двух государств — в материале «Вечерней Москвы».

Напомним, Си Цзиньпин находился в Москве с трехдневным визитом, который продлился с 20 по 22 марта. Нынешний зарубежный визит стал для руководителя КНР первым с начала пандемии.

Встреча Путина и Си Цзиньпина привлекла пристальное внимание мировой прессы. О том, как на нее отреагировали западные СМИ, — в материале «Вечерней Москвы».

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