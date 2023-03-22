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Американского рэпера Tekashi 6ix9ine избили в спортзале Флориды

Лейла Алиева
В мире
Американского рэпера Tekashi 6ix9ine избили в спортзале Флориды
Фото: YouTube / FOX 5 New York

Американского рэп-исполнителя Даниэля Эрнандеса, более популярного под псевдонимом 6ix9ine, избили несколько человек в одном из спортзалов Флориды. Об этом сообщает TMZ в среду, 22 марта.

Адвокат знаменитости рассказал, что группа неизвестных парней силой вытащила рэпера из сауны, после чего его повалили на пол и стали избивать ногами. Сотрудники спортзала услышали шум и позвали менеджера, который взывал полицию и медиков.

В настоящее время артист госпитализирован с многочисленными травмами челюсти, ребер и спины. Причины нападения не уточняются, передает TMZ.

В сентябре прошлого года 6ix9ine, выступая на одном из рэп-фестивалей в Москве, признался в любви к России и ее гражданам. Российскую Федерацию музыкант назвал своим вторым домом, а после этого обратился с неожиданной просьбой к слушателям. Так, Эрнандес выразил желание, чтобы в случае смерти его тело упокоили в России.

До этого в отношении российского певца Григория Лепса было возбуждено уголовное дело после драки в пабе на Московском проспекте. Потерпевший сидел в заведении и играл в нарды, когда известный музыкант подошел к нему и предложил сыграть на деньги. Петербуржец отказался, после чего между мужчинами завязалась драка.

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