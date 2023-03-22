В Дагестане задержали банду фальшивомонетчиков, изготовивших купюры на миллиард рублей

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Дагестане разоблачили группу фальшивомонетчиков, которые изготовили купюры более чем на миллиард рублей. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в ФСБ РФ.

— Пресечена деятельность организованного преступного сообщества (ОПС), специализирующегося на изготовлении и оптовой реализации поддельных билетов Банка России номиналом 5000 рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что фальшивые купюры направляли в ряд субъектов России, а годовой объем изготовленной продукции превышает миллиард рублей, передает РИА Новости.

Другая банда фальшивомонетчиков, состоящая из пяти человек, предстанет перед судом в Москве. Уточняется, что группа злоумышленников занималась производством и продажей поддельных купюр номиналами пять тысяч рублей и 100 долларов США.