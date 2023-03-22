В Красноярске из-за недосмотра матери погиб младенец

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Полугодовалый ребенок скончался из-за невнимательности матери в Красноярске. Об этом стало известно в среду, 22 марта.

Травмы девочка получила еще в феврале. Сперва мать оставила дочь без присмотра, и та упала с дивана. На следующий вечер ребенок выпал из рук женщины, пока она сидела за столом, и ударился головой. Всю следующую ночь девочка не могла уснуть. Она сильно побледнела. Родительница вызвала скорую, ребенка госпитализировали.

Врачи боролись за жизнь пострадавшей в течение месяца, однако спасти ребенка не удалось.

Как сообщил РЕН ТВ, у матери погибшей есть старшие дети, при этом женщина не трудоустроена.