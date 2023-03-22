Как понять, что кошка беременна

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Кошки достигают половой зрелости уже в возрасте четырех месяцев и с этого момента могут забеременеть. Животные способны рожать на протяжении всей своей жизни, в отличие от людей у них не наступает менопауза. Определить беременность питомца можно по физическим и поведенческим признакам. Об этом пишет издание The Spruce pets.

Если у кошки недавно была течка, а после она контактировала с некастрированным котом, есть большая вероятность беременности. В среднем кошки вынашивают котят от 60 до 68 дней. Минимальный допустимый порог — 55 дней, максимальный — 72 дня.

Физические признаки

1. Отсутствие течки

Первый признак беременности питомца, на который должен обратить внимание хозяин. Если течки у кошки внезапно прекратились, скорее всего, она ждет потомство.

2. Набухание сосков

Кошачьи соски набухают и розовеют примерно на третьей неделе беременности. Также могут быть небольшие выделения в этой области.

3. Изменение аппетита

На ранних сроках животное ест меньше, чем обычно. Во второй половине беременности аппетит возрастает: ведь будущей маме нужно есть не только за себя, но и за нескольких котят.

4. Увеличение веса

Большинство кошек набирают от одного до двух килограммов массы тела в течение беременности.

5. Рвота

Мурлыки, ожидающие потомство, могут страдать от приступов «утренней тошноты».

6. Увеличенный живот

Примерно на пятой неделе вынашивания детенышей живот кошки заметно раздувается. Он растет до тех пор, пока не придет время родов.

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Поведенческие признаки

1. Становится ласковее

Кошка может стать более ласковой, чем обычно, и настойчиво требовать внимания хозяина.

2. Больше спит

Многие хвостатые спят больше часов в сутки, чем до беременности.

3. Начинает «гнездиться»

Кошка за пару недель до родов находит уединенное место и проводит там много времени и даже пытается затащить туда одеяла или другие мягкие вещи.

Все эти признаки — повод отвезти питомца к ветеринарному врачу, который проведет необходимые тесты.