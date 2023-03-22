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Приметы и советы

Эксперты рассказали, можно ли пить кофе при повышенном давлении

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты рассказали, можно ли пить кофе при повышенном давлении
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врачи рассказали, можно ли пить кофе при повышенном давлении.

Чтобы понять, можно ли вам пить кофе при гипертонии, они советуют провести небольшой тест. Во время повышенного давления нужно выпить чашку кофе с кофеином и измерьте давление и пульс 3 раза через каждые 30 минут. Человек чувствителен к кофеину, если давление подросло на 10 мм.рт.ст. или более. Следовательно, в этом случае стоит ограничить употребление кофе.

Оптимальным количеством кофе можно считать две кофейных чашки в сутки — 200 мг кофеина. Стоит отказаться от растворимого напитка, так как не понятно, какие ингредиенты входят в его состав. Отдавайте предпочтение качественному зерновому кофе, передает Общественная служба новостей.

Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал, в чем плюсы и минусы употребления кофе. По его словам, в этом напитке содержится много антиоксидантов, калия, ниацина и магния.

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