Путин обратил внимание на отсутствие Полунина на торжественной церемонии в Кремле

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заметил, что артист балета Сергей Полунин не пришел на церемонию награждения в Кремле. Торжественное мероприятие состоялось в среду, 22 марта.

Отмечается, что Полунин удостоился специальной награды для молодых деятелей искусства.

— Молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии, — это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только чего-то я его не вижу, — приводит слова Путина сайт Кремля.

Владимир Путин 21 марта на приеме по случаю приезда в страну председателя КНР Си Цзиньпина поднял тост за его здоровье и углубление партнерства.

Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным рабочим визитом, который продлится с 20 по 22 марта. Нынешний зарубежный визит стал для руководителя КНР первым с начала пандемии COVID-19.

Официальная встреча глав двух держав состоялась в Кремле 21 марта. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».