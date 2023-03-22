Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Путин обратил внимание на отсутствие Полунина на торжественной церемонии в Кремле

Евгений Силаев
Общество
Путин обратил внимание на отсутствие Полунина на торжественной церемонии в Кремле
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин заметил, что артист балета Сергей Полунин не пришел на церемонию награждения в Кремле. Торжественное мероприятие состоялось в среду, 22 марта.

Отмечается, что Полунин удостоился специальной награды для молодых деятелей искусства.

— Молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии, — это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только чего-то я его не вижу, — приводит слова Путина сайт Кремля.

Владимир Путин 21 марта на приеме по случаю приезда в страну председателя КНР Си Цзиньпина поднял тост за его здоровье и углубление партнерства.

Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным рабочим визитом, который продлится с 20 по 22 марта. Нынешний зарубежный визит стал для руководителя КНР первым с начала пандемии COVID-19.

Официальная встреча глав двух держав состоялась в Кремле 21 марта. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».

Церемонии Владимир Путин Кремль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте