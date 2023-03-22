Остановка «Рассказовка-1» станет работать для автобусов в обе стороны с 25 марта

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Остановка «Рассказовка-1» будет работать для автобусов в обе стороны с 25 марта. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Теперь можно будет быстрее дойти от остановки к расположенным вблизи нее объектам, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что изменение коснется работы маршрутов № 32, 166, 374, 579, 750, 881, 950 и н11.

В начале марта была перенесена остановка общественного транспорта «Отличник». Теперь транспорт будет подъезжать на 100 метров ближе к повороту на Селятино. Это необходимо для проведения работ по строительству эстакады.

С 25 марта автобусы № 627к в сторону Камчатской улицы начнут следовать по улице Бирюсинке. Теперь транспорт будет подъезжать ближе к поликлинике № 191. Пассажирам больше не придется переходить Щелковское шоссе для прохода в МФЦ «Гольяново».