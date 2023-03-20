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Маршрут автобусов № 627к в сторону Камчатской улицы изменится с 25 марта

Полина Пашкина
Город
Маршрут автобусов № 627к в сторону Камчатской улицы изменится с 25 марта
Фото: АГН Москва
Москва, Камчатская улица Карта всех событий

Автобусы № 627к в сторону Камчатской улицы с 25 марта начнут следовать по улице Бирюсинке. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Уточняется, что теперь автобусы будут подъезжать ближе к поликлинике № 191.

Пассажирам больше не потребуется переходить Щелковское шоссе для прохода в МФЦ «Гольяново», передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Маршрут автобусов № 627к в сторону Камчатской улицы изменится с 25 марта Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

С 18 марта изменился маршрут автобуса № 440. В связи с проведением строительных работ он будет следовать по Малой Почтовой улице вместо Госпитального переулка. Кроме того, маршрут продлили до остановки «Русаковская улица».

Также маршрут изменили у автобуса с755. Вместо проезда Девичьего Поля машины будут курсировать по Большой Пироговской улице. Корректировки движения будут действовать с 13 марта по 29 апреля и с 2 по 5 мая.

Остановку общественного транспорта «Отличник» перенесли для нескольких маршрутов в начале марта. Теперь транспорт будет подъезжать на 100 метров ближе к повороту на Селятино. Это необходимо для проведения работ по строительству эстакады.

Транспорт Район Гольяново Москва
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