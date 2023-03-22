ЮАР проведет консультации с Россией по поводу ордера МУС на арест Путина

Фото: Администрация президента РФ

Правительство ЮАР приняло решение провести консультации с Россией о дальнейших совместных действиях в связи с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом в среду, 22 марта, заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

— Мы проведем обсуждение в кабинете министров и с коллегами в России, чтобы определить, как действовать дальше, — приводит слова Пандор ТАСС.

Подобные консультации при этом пока что не проводились. Основополагающие документы, относящиеся к МУС, ратифицированы ЮАР: республика взяла на себя обязательства по выполнению решений суда.

В августе в ЮАР пройдет саммит группы БРИКС. Пресс-секретарь лидера ЮАР Винсент Магвенья отметил, что республика понимает свои юридические обязательства при посещении саммита Владимиром Путиным.

МУС 17 марта выдал ордеры на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В документе говорится, что они якобы могут быть причастны к «военным преступлениям».