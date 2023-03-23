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Эрдоган: Турция не станет стороной в конфликтах, а будет выступать за мирное урегулирование

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Эрдоган: Турция не станет стороной в конфликтах, а будет выступать за мирное урегулирование
Фото: shutterstock

Турция не станет стороной в конфликтах, она будет выступать за мирное урегулирование, как это делает в ситуации с Украиной. Об этом сообщил президент Тайип Эрдоган.

— Хочу обратиться к своему народу: Турция не будет участником, стороной какого-либо конфликта, она всегда будет выступать за мир и будет защитником мира. Как это делает сейчас в ситуации с РФ и Украиной, — заявил он в интервью телеканалу NTV.

Соединенные Штаты и Британия выступают против проведения встречи президента РФ Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, потому что эти страны заинтересованы в максимальном продлении конфликта. Об этом 6 марта сообщил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. Лишь у турецкого лидера есть возможность найти контакт с главами двух государств, отметил он.

18 марта Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о продлении зерновой сделки. Он поблагодарил представителей Организации объединенных наций за усилия по продлению этих договоренностей.

Украина Реджеп Эрдоган Россия Турция
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