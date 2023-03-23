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Приметы и советы

Терапевт Галкина назвала методы борьбы с неприятным запахом изо рта

Юлия Курганова
Общество
Терапевт Галкина назвала методы борьбы с неприятным запахом изо рта
Фото: shutterstock

Терапевт Валерия Галкина сообщила, что вызывает неприятный запах изо рта, и рассказала, как с ним бороться.

Она пояснила, что неприятный запах изо рта может появляться по различным причинам, в том числе из-за заболеваний полости рта, нарушения правил гигиены, проблем с ЖКТ, печени и других органов. Также на неприятный запах могут влиять проблемы с ЛОР-органами.

— С неприятным запахом изо рта хотя бы один раз в жизни сталкивался каждый. Заболевание называется галитоз. Он может быть как физиологический — только после пробуждения, так и патологический — из-за болезней, ― рассказала медик «Ленте.ру».

Еще на запах изо рта влияет повышенная сухость во рту. Ее могут вызвать такие факторы, как нарушение углеводного обмена, курение, прием лекарств и кофе.

Чтобы избавиться от галитоза, нужно пройти много обследований. После сдачи анализов и комплексного чекапа врач назначит терапию, которая включает в себя, например, рекомендации по питанию и приему лекарств.

Если проблем с ЖКТ нет, то Галкина порекомендовала посетить стоматолога, который может обнаружить зубной налет, камень, кариес и симптомы пародонтита. По словам терапевта, необходимо тщательно чистить зубы, пользоваться ополаскивателем для рта, зубной нитью, освежающими пастилками и спреем.

Узелки и трещины на языке в некоторых случаях являются признаками развития рака. Об этом сообщил врач-онколог Владимир Полянский.

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