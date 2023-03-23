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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 23 марта

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 23 марта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В четверг, 8 марта, в столичном регионе ожидается теплая и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 2–8 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 2–6 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–7 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 16 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Снег в столице и Московской области окончательно растает в первую декаду апреля, в лесах он может «задержаться» до середины месяца. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В последние дни марта в Центральную Россию, в том числе и в столицу, придет похолодание. Температура ночью снова опустится до отрицательных значений, предупредил Роман Вильфанд. Он добавил, что временное возвращение холодов в конце марта — это вполне естественный процесс.

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