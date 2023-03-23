Хирург Петраш рассказала, как дешево сделать пластическую операцию

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В каких случаях можно соглашаться на пластическую операцию по низкой цене, а когда это опасно, рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

По словам эксперта, стоимость пластических операций формируется из нескольких факторов, в том числе из стажа и репутации специалиста. Также можно попасть на сезонные скидки.

В летний период большая часть потенциальных клиентов в отпусках или не планирует новых вмешательств. Многие клиники в этот период снижают цены на услуги. Это хорошая возможность получить качественную медицинскую помощь у хорошего специалиста по низкой стоимости.

На пластике также можно сэкономить, если записаться на операцию к начинающему специалисту, но в этом случае существует риск встречи с неквалифицированным мастером.

Также низкая стоимость операции может быть обусловлена уровнем самой клиники. Иногда на цену хирургических вмешательств влияют различные нюансы, например, несоответствие параметрам лицензирования. Надежда Петраш посоветовала тщательно проверять документы клиники и лечащего врача, передает Life.ru.

В свою очередь пластический хирург Иляна Гончарова отметила, что для некоторых людей риноплатика является необходимостью. По словам специалиста, медицинские показания к ринопластике, как правило, связаны с деформацией спинки носа или искривлением перегородки, которые приводят к затруднению дыхания, передает ФАН.

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