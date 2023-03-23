«Так себе, не фантастика»: Медведев оценил поставляемые Украине беспилотники Bayraktar

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Не все иностранные беспилотники, поставляемые Украине, являются идеальными. Об этом в четверг, 23 марта, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

— Не надо думать, что все иностранные беспилотники идеальны, тот же самый Bayraktar, о котором много говорили, оказался так себе на самом деле, — сказал он.

Политик добавил, что у России в ближайшее время появится полная линейка беспилотников, которые ничем не будут уступать западным аналогам, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Медведев назвал ракетную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS достойным оружием, однако он уверен, что военно-промышленный комплекс (ВПК) России может противопоставить аналогичные вооружения не хуже по точности и дальности действия.

18 марта дрон-камикадзе «Ланцет» российского производства ликвидировал чешскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 на Авдеевском направлении. Боевую машину обнаружили расчеты беспилотников, затем по ней нанесли удар высокоточным барражирующим боеприпасом. В результате взрыва РСЗО разлетелась на куски.

17 марта обозреватель чешской газеты Lidovky Штепан Гобза рассказал, что Россия начала использовать беспилотник «Ланцет», ставший «убийцей» американских РСЗО HIMARS. По его словам, российский беспилотник способен самостоятельно принимать решения на поле боя.