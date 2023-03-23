Newsweek: Советник главы офиса Зеленского пришел в ярость из-за поведения Запада

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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пришел в ярость из-за действий западных СМИ, раскрывающих информацию о военных планах украинской армии. Об этом пишет журнал Newsweek.

15 марта издание Politico опубликовало материал, где говорится о подготовке Украины к наступлению, которое может произойти «в конце весны — к маю». В свою очередь Подоляк выразил свое разочарование, поскольку такой военный шаг «должен стать сюрпризом для противника».

— Военным не нужно говорить о приоритетных направлениях или сценариях атаки. Украина гораздо более изобретательна, чем думают журналисты Politico, — цитирует его издание.

При этом сам Подоляк в интервью изданию La Stampa анонсировал контрнаступление украинской армии в мае. По мнению чиновника, положение ВСУ в Артемовске (Бахмут — украинское название) является стратегическим успехом.

На Западе возлагают большие надежды на анонсированное Киевом «серьезное наступление» ВСУ. В случае его провала от помощи Украине могут отказаться большинство стран, в том числе Соединенные Штаты Америки, полагают опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты.