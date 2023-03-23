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В Москве пройдет IV Всероссийский транспортный пассажирский форум

Полина Пашкина
Город
В Москве пройдет IV Всероссийский транспортный пассажирский форум
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва
Москва, улица Новый Арбат, 36 Карта всех событий

В конференц-зале здания правительства Москвы 30 марта состоится IV Всероссийский транспортный пассажирский форум.

Мероприятие проведут при поддержке и участии комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и Министерства транспорта Российской Федерации.

Организатором форума выступит общественный совет при Министерстве транспорта России.

В рамках мероприятия состоится пленарное заседание. Участники обсудят вопросы отраслевого законодательства, развития общественного транспорта и мультимодальной пассажирской мобильности.

Также на форуме рассмотрят темы касательно улучшения информационных технологий и безопасности на транспорте, дорожной инфраструктуры, отраслевой науки и образования.

Мероприятие состоится по адресу улица Новый Арбат, дом № 36. Начало IV Всероссийского транспортного пассажирского форума запланировали на 10:00.

Развитие транспортной сферы в Москве продолжается. Например, в городе снизился уровень задержки трамваев. Чтобы добиться уменьшения этого показателя, в столице физически обособили трамвайные пути, что также помогло свести к минимуму число аварий с автомобилями.

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