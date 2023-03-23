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Мишустин назвал спад ВВП России умеренным

Араз Салехов
Экономика
Мишустин назвал спад ВВП России умеренным
Фото: Пресс-служба Госдумы

Спад российского валового внутреннего продукта (ВВП) оказался вполне умеренным. Об этом в четверг, 23 марта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего отчета в Госдуме о работе правительства РФ за 2022 год.

Политик напомнил, что еще весной 2022 года аналитики оценивали падение ВВП страны двузначными цифрами, однако России удалось выстоять.

— Да, это было непросто. Спад — неизбежный в таких условиях — оказался вполне умеренным, — сказал он.

Также Мишустин подчеркнул, что Россия вернулась на траекторию роста экономических показателей. Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют России позитивную динамику по итогам 2023 года, цитирует Мишустина сайт Госдумы.

Помимо этого, премьер оценил траты на первоочередные действия правительства в условиях санкций. Согласно предоставленным данным, Россия в прошлом году потратила 12 триллионов рублей в этом направлении.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что к 2025 году Россия выйдет на сбалансированный бюджет.

ВВП Россия Михаил Мишустин
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