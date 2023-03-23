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Собянин отметил активное развитие инфраструктуры столичного района Измайлово

Араз Салехов
Город
Собянин отметил активное развитие инфраструктуры столичного района Измайлово
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столичном районе Измайлово идет активное развитие инфраструктуры. Об этом в четверг, 23 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Район Измайлово активно развивается. Построен прекрасный спортивный комплекс и для училища олимпийского резерва, и для жителей, — сказал он.

Также на территории района завершили строительство большой поликлиники, в которой будет обслуживаться практически половина района. Помимо этого специалисты реконструируют еще одну районную поликлинику.

Кроме того, в Измайлове программа реновации ведется с опережением запланированных сроков: в этом году в районе переселят жителей 26 домов, цитирует Собянина агентство городских новостей «Москва».

Накануне глава города рассказал, что в этом году в столичном районе Марьино благоустроят 16 прудов-регуляторов. На территориях также построят зоны отдыха, детские площадки с игровыми локациями и спортивные площадки со столами для тенниса.

Также стало известно, что свыше 109 тысяч жителей столицы начали переселение в новые дома, построенные по программе реновации. Большинство домов для переселения переданы в Северо-Восточном, Юго-Восточном и Юго-Западном административных округах.

Строительство Москва Сергей Собянин Район Измайлово
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