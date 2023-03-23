«Его там физически не было»: командир «Ахмата» заявил, что Зеленский не посещал Артемовск

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Президент Украины Владимир Зеленский, как и другие лица из украинского руководства, не могли посетить Артемовск. Об этом в четверг, 23 марта, заявил помощник главы Чечни, командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов.

— Мы знаем, что его там физически не было, — рассказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Помощник главы Чечни призвал показать кадры прибытия Зеленского в Артемовск и его отъезда. По словам Алаудинова, украинские власти не смогут продемонстрировать это.

Накануне в офисе Зеленского сообщили, что президент посетил занимаемые ВСУ позиции на Артемовском направлении. Однако там не уточнили, в какой именно населенный пункт прибыл глава государства. Сообщается, что украинский лидер заслушал доклады об оперативной ситуации и вручил награды военнослужащим.

Киев анонсировал «серьезное наступление» ВСУ. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперты поделились мнениями, какие последствия ожидают Украину в случае его провала. Так, политолог Алексей Живов уверен, что на наступление украинской армии сделана «большая ставка».