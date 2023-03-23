Собянин: На месте снесенных или готовых к сносу зданий появится более 100 новостроек реновации

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В рамках реализации программы реновации специалисты построят более 100 жилых домов на месте демонтированных зданий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 23 марта.

По его словам, всего в 2023 году будут демонтированы 200 домов старого жилого фонда, которые уже расселены.

— Уже снесены 46 построек. Больше всего старых домов в Юго-Восточном, Восточном и Западном административных округах Москвы, — сообщил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что на месте снесенных зданий появятся порядка 2,3 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации. Дома и квартиры будут современными и удобными. В новых зданиях будут проживать порядка 80 тысяч москвичей.

Также Сергей Собянин отметил активное развитие инфраструктуры в столичном районе Измайлово. В нем построили спортивный комплекс и большую поликлинику, идут работы по реконструкции еще одного медучреждения. Кроме того, в районе с опережением запланированных сроков идет программа реновации. В новые дома в Измайлово в 2023 году переселят жителей 26 домов.